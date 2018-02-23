15 مليون دولار غرامة مالية للأولمبية الروسية بسبب المنشطات

نواف السالم(صدى):

دفعت اللجنة الأولمبية الروسية غرامة مالية بقيمة 15 مليون دولار يتم تخصيصه لتطوير نظام دولي لمكافحة المنشطات، على خلفية تعاطي رياضييها المواد المحظورة على نطاق واسع.

وأوضحت اللجنة على موقعها الإلكتروني أن هذه الغرامة التي تعد ضمن العقوبات المفروضة على روسيا جزءً من مداولات اللجنة الاوليمبية الدولية والتي ستقرر ما إذا كانت ستسمح لروسيا برفع عملها في حفل ختام دورة الألعاب الاوليمبية الشتوية المقامة حاليًا أم لا.

يُذكر أنه كان قد تم تعليق نشاط اللجنة الأوليمبية الروسية في ديسمبر الماضي بسبب فضيحة المنشطات التي تورط فيها عدد كبير من رياضييها، وهو ما أدى إلى مشاركة الرياضيين الروس في الأوليمبياد الشتوية كلاعبين محايدين.