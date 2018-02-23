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بالفيديو.. عروسان يثيران ضجة عبر مواقع التواصل بوصلة رقص طريفة

بالفيديو.. عروسان يثيران ضجة عبر مواقع التواصل بوصلة رقص طريفة
متابعات(صدى):

أثار عروسان أفريقيان ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بطرافتهما في الرقص خلال دخولهما قاعة حفل الزفاف.

وأظهر مقطع فيديو متداول العريس وهو يتخطى العروس أثناء دخولهما لقاعة الزفاف ، ثم يرقص أمامها وتبادله العروس الحركات الراقصة على الطريقة الأفريقية فيما يلقي عليها الأموال وسط تصقيف الحضور وضحكاتهم وأستمتاعهم برقصة العروسان.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 2919 ] نشر منذ 35 دقيقة

ربنا يسعدهم و الغريبة ما شفت اطفال يطبون لجمع الفلوس

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