بالفيديو.. عروسان يثيران ضجة عبر مواقع التواصل بوصلة رقص طريفة
أثار عروسان أفريقيان ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بطرافتهما في الرقص خلال دخولهما قاعة حفل الزفاف.
وأظهر مقطع فيديو متداول العريس وهو يتخطى العروس أثناء دخولهما لقاعة الزفاف ، ثم يرقص أمامها وتبادله العروس الحركات الراقصة على الطريقة الأفريقية فيما يلقي عليها الأموال وسط تصقيف الحضور وضحكاتهم وأستمتاعهم برقصة العروسان.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 25323 ] نشر منذ 3 ساعات
هههههههههههه وش ذا الحال
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2919 ] نشر منذ 35 دقيقة
ربنا يسعدهم و الغريبة ما شفت اطفال يطبون لجمع الفلوس