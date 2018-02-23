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مواجهات مثيرة في قرعة دور الـ16 من الدوري الأوروبي

مواجهات مثيرة في قرعة دور الـ16 من الدوري الأوروبي
طلال الغامدي(صدى):

أقيمت، ظهر اليوم الجمعة، قرعة دور الـ16 لمسابقة الدوري الأوروبي، بمدينة نيون السويسرية.

وأسفرت القرعة عن عدد من المواجهات النارية، والتي جاءت كالتالي:
دينامو كييف الأوكرانى × لاتسيو الإيطالى
لايبزيج الألمانى × زينيت الروسى
أتلتيكو مدريد الإسبانى × لوكوموتيف موسكو الروسى
سيسكا موسكو الروسى × ليون الفرنسى
مارسيليا الفرنسى × أتليتك بلباو
سبورتنج لشبونة البرتغالى × فيكتوربا بلزن التشيكى
بوروسيا دورتموند × سالزبورج النمساوى
ميلان الإيطالى × أرسنال


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