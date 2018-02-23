مواجهات مثيرة في قرعة دور الـ16 من الدوري الأوروبي
أقيمت، ظهر اليوم الجمعة، قرعة دور الـ16 لمسابقة الدوري الأوروبي، بمدينة نيون السويسرية.
وأسفرت القرعة عن عدد من المواجهات النارية، والتي جاءت كالتالي:
دينامو كييف الأوكرانى × لاتسيو الإيطالى
لايبزيج الألمانى × زينيت الروسى
أتلتيكو مدريد الإسبانى × لوكوموتيف موسكو الروسى
سيسكا موسكو الروسى × ليون الفرنسى
مارسيليا الفرنسى × أتليتك بلباو
سبورتنج لشبونة البرتغالى × فيكتوربا بلزن التشيكى
بوروسيا دورتموند × سالزبورج النمساوى
ميلان الإيطالى × أرسنال
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