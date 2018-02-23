مواجهات مثيرة في قرعة دور الـ16 من الدوري الأوروبي

طلال الغامدي(صدى):

أقيمت، ظهر اليوم الجمعة، قرعة دور الـ16 لمسابقة الدوري الأوروبي، بمدينة نيون السويسرية.

وأسفرت القرعة عن عدد من المواجهات النارية، والتي جاءت كالتالي:

دينامو كييف الأوكرانى × لاتسيو الإيطالى

لايبزيج الألمانى × زينيت الروسى

أتلتيكو مدريد الإسبانى × لوكوموتيف موسكو الروسى

سيسكا موسكو الروسى × ليون الفرنسى

مارسيليا الفرنسى × أتليتك بلباو

سبورتنج لشبونة البرتغالى × فيكتوربا بلزن التشيكى

بوروسيا دورتموند × سالزبورج النمساوى

ميلان الإيطالى × أرسنال