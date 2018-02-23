الجيش التركي يقصف قافلة مدنيين بعفرين

أنقرة(صدى):

تعرَّضت قافلة تنقل مدنيين، ومتجهة إلى منطقة عفرين السورية، إلى قصف بالمدفعية من قبل جيش الاحتلال التركي.

وأكدت وحدات حماية الشعب الكردية، أن القافلة التي كانت تضم بين 30 إلى 50 سيارة، وصلت إلى عفرين في وقت متأخر من مساء أمس، وكانت تقل مدنيين من منطقة الجزيرة، ومعهم طعام وأدوية.

وصرَّح بروسك حسكة، الناطق الرسمي للوحدات في عفرين، بأن القافلة كانت تضم المئات، مضيفاً أن القصف تسبب في إشعال النار ببعض السيارات، ومقتل شخص وإصابة ما لا يقل عن عشرة آخرين.