فينغر: استهتار اللاعبين تسبب في خسارتنا أمام أوسترسوند

نواف السالم(صدى):

أشار آرسين فينغر، مدرب آرسنال الإنجليزي، إلى أن السبب وراء الأداء الضعيف للاعبيه أمام أمام أوسترسوند في إياب دور 32 للدوري الأوروبي، هو استهتار اللاعبين.

ولفت فينغر إلى أن في الشوط الثاني كانت الأمور أفضل كثيراً من الشوط الأول، قائلًا: ” فعلنا ما يكفي للتأهل.. هذا ما سنخرج به من هذه الليلة ” .

وقال إن السبب وراء استهتار لاعبيه هو فوز آرسنال السهل 3-0 في مباراة الذهاب إضافة للمواجهة المقبلة ضد مانشستر سيتي في نهائي كأس رابطة المحترفين بعد غد الأحد تسببا في استهانة فريقه بمنافسه السويدي في إستاد الإمارات.

واستكمل: ” كرة القدم لا تسير بهذه الطريقة.. لعبنا ضد فريق جيد جداً.. ويمكن أن تكون في مأزق في كل مرة لا يكون تركيزك بنسبة 100% ” .

يجدر الإشارة إلى أن الأرسنال تأخر بهدفين سجلهما أوسترسوند في الشوط الأول، قبل أن يقلص سياد كولاشيناتس الفارق في الشوط الثاني، لكن آرسنال لم ينجح في إدراك التعادل.

وتأهل آرسنال إلى دور الـ16 بتفوقه في النتيجة الإجمالية.