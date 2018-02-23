بخاخات الأنف لحساسية للأطفال أمر يخيف كل أم

متابعات(صدى):

تنتشر أقاويل كثيرة حول بخاخات الأنف، بأنها تسبب الإدمان عليها ويصبح من الصعب إيقافها إذا تعدو عليها الطفل، لذلك تخشى الكثير من الأمهات من إعطاء طفلها بخاخ الحساسية بشكل مستمر، بالرغم من احتياجه الشديد لها؛ خوفاً من أن يعتاد عليها.

حيث أكد الأطباء أن بخاخ الحساسية لا يسبب اعتياد الطفل عليه أو إدمانه، مضيفاً أنه لا بد من اتخاذ الاحتياطات اللازمة حتى نتجنب أي أضرار.

لكن يجب أخذ الاحتياطات اللازمة عند استعمال البخاخ، حيث لا نقربها من العين، لأنها قد تسبب التهابات في العين إذا دخلت بها، وكذلك يجب رج البخاخ جيداً قبل الاستعمال، مع إتباع آلية صحيحة أثناء استخدامها بشفط الهواء من الأنف مع الضغط على البخاخ.

كما أنه لا توجد أضرار من استخدام البخاخات إذا تم استخدامها حسب وصف الطبيب وبالجرعات التي حددها، مضيفاً أن هذه البخاخات سريعة المفعول وتساعد في علاج أمراض الجهاز التنفسي بأمان وأعراضها الجانبية قليلة.