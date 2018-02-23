بالفيديو.. ركاب ينقذون سيدة من السقوط أسفل عجلات القطار

نيودلهي(صدى):

تمكن مجموعة من الركاب بمحطة قطار في مدينة مومباي الهندية ، من إنقاذ سيدة تعرضت لحادث مرعب وكادت تسقط تحت قطار متحرك .

و كانت السيدة تحاول ركوب القطار لكنها فقدت سيطرتها وتراجعت وكادت تسقط في الفجوة بين الرصيف.

وأظهر فيديو متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” العديد من الركاب يهرعون للقطار ويحاولون مساعدة السيدة، ولحسن الحظ، توقف القطار في الوقت المناسب، وتم سحب السيدة إلى بر الأمان.

https://twitter.com/i/web/status/966492129290678272