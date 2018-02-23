وظائف إدارية شاغرة للمواطنين من الجنسين بجمعية البر الخيرية

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت جمعية البر الخيرية بالحناكية، باب التوظيف على عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للجنسين، منذ 20/2/2018م ويستمر لمدة أقصاها أسبوعين من هذا التاريخ.

وأوضحت الجمعية أن الوظائف المتاحة تحت مسمى ” مدرب حاسب آلي عدد (وظيفتين)، ومدربة حاسب آلي “.

وأشارت إلى أن الشروط المطلوبة هي أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وأن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس في تخصص الحاسب الآلي.

كما أضافت أنه على الراغبين والراغبات بالتقديم إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي: [email protected] .