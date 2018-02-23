تمور المملكة تكشف حاجتها لموظفين من الجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة تمور المملكة ” المتخصصة بمجال إنتاج وتعبئة التمور والحلويات ” ، عن حاجتها لموظفين من الجنسين؛ للعمل بدوام كامل أو جزئي لدى فروع المعارض التابعة للشركة.

وقالت الشركة، إن العمل سيكون في كل من : ” الرياض، ومكة المكرمة، وجدة، والدمام، والقصيم، والخبر، وتبوك، وينبع، وأبها، وخميس مشيط، والخفجي ” .

وأوضحت أن الوظائف هي : ” مدير مبيعات منطقة، بائعين معارض، كاشير ” ، مشيرة إلى أنه يمكن للراغبين والراغبات بالتقديم إرسال السيرة الذاتية مع تحديد المدينة والوظيفة المطلوبة على البريد الإلكتروني: ([email protected]) .