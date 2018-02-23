بالفيديو.. نهاية صادمة لسائحين يتأرجحون على جسر مشاة

بكين(صدى):

تسبب مجموعة من السياح في تدمير جسر مشاة معلق في مدينة روتشو بوسط الصين ، ما أثار غضب المواطنين في الصين للإضرار بالممتلكات العامة.

أظهر مقطع فيديو متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي ” فسيبوك ” مجموعة من السياح يتأرجحون على الجسر، ويبدو أنهم يستمتعون بوقتهم، لكن سعادتهم لم تدم طويلا عندما انهار أحد طرفي الجسر، وأدى الحادث إلى سقوطهم في المياه.