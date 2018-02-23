بالفيديو.. نهاية صادمة لسائحين يتأرجحون على جسر مشاة
تسبب مجموعة من السياح في تدمير جسر مشاة معلق في مدينة روتشو بوسط الصين ، ما أثار غضب المواطنين في الصين للإضرار بالممتلكات العامة.
أظهر مقطع فيديو متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي ” فسيبوك ” مجموعة من السياح يتأرجحون على الجسر، ويبدو أنهم يستمتعون بوقتهم، لكن سعادتهم لم تدم طويلا عندما انهار أحد طرفي الجسر، وأدى الحادث إلى سقوطهم في المياه.
Anger as bouncing tourists collapse footbridge in central China
😠👿😾 A group of tourists were jumping on a footbridge at a tourist site in Ruzhou City, central China's Henan Province, causing the bridge to collapse. Their action sparked an outcry online, with many condemning them for destroying public property.
Posted by CGTN on Wednesday, February 21, 2018
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