مدافع تشيلسي: مواجهة اليونايتد صعبة

نواف السالم(صدى):

أوضح مدافع تشيلسي، سيزار أزبيليكويتا، أن فريقه مستعد لمواجهة اليونايتد الأحد المقبل، في إطار الدوري الإنجليزي، مؤكدًا على تركيزهم نصب على هذا اللقاء.

وقال لاعب تشيلسي: “بعد هزيمتين سيئتين قبل عدة أسابيع حققنا انتصارين.. أمام برشلونة أيضاً كان الأداء رائعاً وشبه مثالي.. الآن أمامنا مباراة صعبة الأحد المقبل، وعلينا أن نحول اهتمامنا إلى الهدف التالي وهو الدوري الممتاز ومحاولة انهاء الموسم في أفضل مركز ممكن”.

وأضاف: “في هذه اللحظة نقترب أكثر وأكثر من نهاية الموسم.. لذا علينا الحصول على نقاط المباراة”.