الأميرة موضي تشيد بالمرأة السعودية.. وتؤكد: شريك أساسي في التنمية بعهد الملك سلمان

جدة(صدى):

أشادت الأميرة موضي بنت ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، بدور المرأة السعودية التي تحولت إلى رقم هام وشريك أساسي في التنمية، بدعم من قرارات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان التي واكبت تطلعاتها.

جاء ذلك خلال تدشين الأميرة موضى بنت ناصر، مساء أمس الخميس، انطلاق فعاليات ‘ ‘المعرض السعودي الدولي التاسع عشر للأعراس ” والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، وشهد أول وأرقى عرض أزياء نسائي من إبداعات ملتقى المصممات السعوديات، بمشاركة وعرض أزياء المصممات العالميات.

وعبرت الأميرة موضى عن سعادتها بتواكب إطلاق النسخة الجديدة من المعرض التي تستهدف المرأة السعودية بشكل عام والمقبلات على الزواج على وجه الخصوص مع اليوم العالمي للمرأة.

وقالت ” لقد ساهمت القرارات التاريخية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في الفترة الأخيرة، لتحقيق أهداف ومرتكزات رؤية 2030، من خلال دور تكاملي مع الرجل في بناء وتنمية الوطن، في إطار الضوابط الشرعية التي تحفظ لها خصوصيتها ومكانتها، وتتناسب مع طبيعتها البشرية لتتمكن من المشاركة المثمرة بكل فاعلية” .

كما أشادت الأميرة موضى بالمشاركة الناجحة لمصممات الأزياء السعوديات في المعرض السعودي الدولي التاسع عشر للأعراس، وقدرتهن على الوصول للعالمية، مشيرة إلى أن الأنامل السعودية نجحت في تقديم نفسها بشكل بارع ومميز، مبدية إعجابها بتأثر الكثير من المصممات بالأزياء التراثية التي تعبر عن الأصالة الحجازية وعدد من مناطق المملكة.

ودعت سموها ” سيدات الأعمال إلى دعم الأسر المنتجة، والحرص على تواجدهن في جميع الفعاليات والمناسبات الكبرى، تعزيزًا لمكانة هذه الفئة التي تمثل عنصرًا مهمًا من عناصر الاقتصاد الوطني، في ظل توجه قيادتنا الرشيدة برفع مستوى الدخل لدى جميع أفراد المجتمع، وإعطاء أولوية كبيرة للصناعة والحرف اليدوية، والاهتمام بالكوادر البشرية كأساس لتحقيق التنمية الشاملة.