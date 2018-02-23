وظائف شاغرة للرجال بـ 4 شركات قطاع خاص
كشفت الغرفة التجارية الصناعية بمدينة الرياض عن حاجة 4 شركات بالقطاع الخاص لعدد من الموظفين الرجال.
وقالت إن الشركات الـ 4 هم : ذي فاكتوري – مصنع صافية لمياه الشرب المعبأة – الشركةالعربية لخدمات الأمن والسلامة(أمنكو) – شركة الماجد للعود”.
وأوضحت أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم وشهادة الثانوية العامة وشهادة الكفاءة المتوسطة والشهادة الابتدائية، باسم:
– مدير معرض.
– بائع.
– محاسب.
– موظف موارد بشرية.
– حارس أمن.
– ممثل مبيعات.
وقالت الغرفة أنه سيتم إجراء المقابلات في مقر غرفة الرياض– شارع الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي “الضباب سابقًا”- بمركز التدريب والتوظيف بالدور السادس، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 25 فبراير 2018م، وتستمر لمدة 4 أيام، عند الساعة العاشرة صباحًا.
وللاستفسار يُرجى الاتصال على هاتف رقم (920004565) أو (0114040044): تحويلة: (580 – 122)، أو على البريد الإلكتروني: ([email protected]).
ولتقديم طلب توظيف، اضغط :هنا .
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