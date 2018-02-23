بالصور.. وصول ” فورد إيدج ” المحسنة إلى أوروبا مع محرك ديزل جديد

متابعات(صدى):

كشفت فورد النقاب عن إيدج المحسنة في أوروبا بعد ظهورها لأول مرة في معرض أمريكا الشمالية الدولي للسيارات في وقت سابق من هذا العام.

وتعد ” إيدج ” المحدثة بمثابة ” سيارة الدفع الرباعي الأكثر تطورا من الناحية التكنولوجية ” في قائمة الشركة، وتشمل التعديلات واجهة أمامية جديدة، شبكة تهوية معدلة، ومصابيح أمامية ليد مصممة خصيصا للسيارة. كما تتميز بغطاء محرك جديد وباب خلفي محدث.

والتغييرات الداخلية هي بسيطة نسبيا ولكن تشمل كونسول وسطي مطور وسيجد السائقون أيضا ” عدادات رقمية ثلاثية الأبعاد وشحن لاسلكي للهاتف الذكي اختياري ونظام صوتي جديد من نوع B & O Play تم تصميمه خصيصا لايدج.

والسائقون الذين يبحثون عن شيء أكثر عصرية يمكن أن يحصلوا على ايدج ST-Line التي تتميز بتطعيمات لونية اضافية على الجسم وشبكة سوداء. ويحتوي الموديل أيضا على عجلات مقاس 20 بوصة مع دواسات من الألومنيوم بالإضافة إلى مقاعد ميكو-ديناميكا. ومن حيث التكنولوجيا، ففورد ايدج تأتي بحفنة من أنظمة مساعدة السائق وتتضمن مثبت السرعة التكيفي مع نظام ستوب جو، ومساعدة الحفاظ على المسار ، ومساعد التوجيه.

وتحت غطاء محرك السيارة، هناك محرك ديزل ايكوبلو ديزل بشاحنين توربينيين سعة 2.0 لتر، والذي ينتج 234 حصان (175 كيلوواط). ويقترن مع ناقل حركة أوتوماتيكي ثماني سرعات ونظام الدفع الرباعي القياسي. والسائقون الذين لا يحتاجون إلى أداء أعلى يمكن أن يختاروا محرك إيكوبلو 2.0 لتر أقل قوة مع قوة 148 حصان (110 كيلوواط) و 187 حصان (139 كيلوواط). وستظهر إيدج في معرض جنيف للسيارات، كما سيبدأ بيع هذا النموذج في أوروبا في وقت لاحق من هذا العام.