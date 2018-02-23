بالصور.. صدمة غير متوقعة لشاب استأجر قاتلا للتخلص من عائلته

موسكو(صدى):

تمكن ضابط روسي من خداع شاب أقدم على استئجار قاتل للتخلص من عائلته عقب أن فشل في قتلهم من أجل الميراث .

وكان ظن الشاب أنه استأجر قاتلا للتخلص من عائلته الذي لم يكن في الحقيقة سوى ضابط شرطة، فبينما طلب منه الحصول على صور لجثث والديه وشقيقته بعد قتلهم حتى يسلمه المال، اتفقت الشرطة على الجانب الآخر مع أسرته ليزيفوا مقتلهم ثم أرسلوا الصور له مع الشرطي للإيقاع به.

كان الشاب قد استأجر الشرطي بمبلغ 38 ألف جنيه إسترليني ومنحه طريقة القتل ومكان أسرته، بعد التفكير عدة مرات في قتلهم وفشله، وذلك من أجل الميراث، لأن والديه كانا يرفضان إعطائه المال.

أصيب والدي الشاب بالصدمة غير مصدقين ما فعله، وعقب ضبطه وتقديمه للمحاكمة تلقى حكما بالسجن لمدة 15 عاما.