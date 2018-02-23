نصائح هامة للتخلص من انتفاخ العيون

مدريد(صدى):

يحدث انتفاخ العيون بسبب خلل في النظام الغذائي، كزيادة نسبة الملح في الطعام وعدم الاهتمام بتوافر العناصر الغذائية المتوازنة في الطعام، بالإضافة إلى مسببات أخرى مثل المشروبات الكحولية وقلة النوم والجلوس أمام الأجهزة الإلكترونية لفترات طويلة.

وقالت أليزابيز مانتوانتو، طبيبة العيون الإسبانية، إن “الانتفاخ يحدث نتيجة تجمع السائل الليمفاوي تحت العين، بسبب الإرهاق أو الخلل الغذائي وعند الإكثار من الأطعمة المالحة وتناول المشروبات الكحولية، وفي هذه الحالة يجب استخدام قطرة عين تحتوي على مادة TOBRAMYCIN وDEXAMETHASONE وهذه القطرة موجودة في الصيدليات بأسماء تجارية عديدة، ويمكن استخدامها دون قلق كونها آمنة ومطهرة للعين ومنظمة للسائل الدمعي، بالإضافة إلى اتباع النصائح التالية:

– شرب 3 لترات على الأقل من الماء بطريقة منتظمة على مدار اليوم وليس دفعة واحدة.

– النوم لمدة لا تقل عن 7 ساعات، مع وضعية صحية، باستعمال وسائد مسطحة وتوفير التهوية الجيدة في غرفة النوم.

– التدليك بلطف بمحاذاة الأكياس الدمعية من الجهة الداخلية للعين إلى الحافة الخارجية لتنشيط دورة الأوعية الدموية الدقيقة وإزالة الاحتقان.

– التدليك عن طريق حركات تبدأ من أسفل الزوايا الداخلية للعين متجهة نحو الصدغ وهذا يسمى التصريف الليمفاوي الذي ينشط التدفق الليمفاوي.