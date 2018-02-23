4 شركات بالقطاع الخاص يطلبن بائعات للعمل بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت الغرفة التجارية الصناعية بمدينة الرياض، عدد من الوظائف الشاغرة للسيدات، لدى 4 شركات بالقطاع الخاص، لحمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم فما فوق.

وقالت الغرفة، إن الشركات هي: شركة حلول الأثاث التجارية، شركة عبداللطيف جميل، مفروشات المطلق، شركة الصندوق الأسود.

وأوضحت أن الوظائف هي : بائعة أثاث، بائعة سيارات، بائعة، مشيرة إلى أنه سيتم إجراء المقابلات بمقر فرع السيدات بغرفة الرياض – طريق الملك عبدالله، اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 26 فبراير 2018م، ولمدة 4 أيام، عند الساعة التاسعة صباحًا.

وقالت إنه يمكن الاستفسار من خلال الاتصال على الهواتف التالية: (0114567278)- سنترال: (0114942333) تحويلة (106 – 107).