حقيقة ما يسببه الهاتف النقال من أضرار على المخ

متابعات(صدى):

أكدت العديد من الدراسات على أن الإفراط في استخدام الهاتف الذكي ، يسبب أضرارا صحية على المخ، والسمع، مما جعل الكثير من مستخدمي الهواتف يخشون استخدامه لفترة طويلة.

كما أكدت دراسة علمية حديثة أنه لا توجد أبحاث علمية تثبت أضرارًا صحية على المخ، لكنها أشارت إلى أن الموجات الكهرومغناطيسية التي تصدر من الهاتف المحمول تؤثر على خلايا المخ وقد تؤدى إلى الإصابة بأورام بعصب السمع.

بالإضافة إلى أنه لا توجد أبحاث علمية حتى الآن أثبتت الأضرار الصحية الناتجة عن كثرة استخدام الهاتف النقال على المخ، وأن ما أثبت حتى الآن هو تسببه في وقوع الكثير من الحوادث المرورية نتيجة انشغال السائقين عن الطريق بالتحدث بالهاتف.

مع العلم أن هناك أبحاثًا علمية تجرى الآن للتحقق، هل استخدام الهاتف النقال بكثرة يؤدى إلى الإصابة بأورام خلف الأذن نتيجة تأثير الموجات الكهرومغناطسية على الأذن والمخ، لكن لم يتم حسم الأمر حتى الآن.