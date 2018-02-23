7 دلائل واضحة على إصابة الكبد بالمرض و امتلائه بالسموم

متابعات(صدى):

يُعتبر الكبد هو العضو الأساسي في الجسم المسئول عن التخلص من السموم، ولكن كثرة السموم وتراكمها في الكبد يؤثر على عمله، وكذلك يؤثر على صحتك بعد ذلك، فتجد نفسك تشعر بالكسل والخمول باستمرار بدون سبب واضح، أو تجد أنك تكتسب مزيدا من الوزن رغم عدم تغيير عاداتك الغذائية.

لذلك يقدم الأطباء مجموعة من أهم العلامات التي تدل على أن الكبد مليء بالسموم وهي :

1- الشعور بألم في الجزء العلوي الأيمن من البطن، علامة على أن الكبد به مشكلة أو يمتلئ بالسموم، ويكون الألم خفيفاً ولكن في بعض الأحيان قد يكون شديداً، ووظيفة الكبد إزالة السموم ومساعدة الجسم على تصفية النفايات وهضم الطعام، وعندما يتأثر الكبد بمرض، فلا يمكن أن يعمل بكفاءة ويتضخم وتظهر على الجسم علامات تراكم السموم.

2- تورم الساق والكاحل، من علامات تراكم السموم في الكبد، فكلما زادت صعوبة تشغيل الكبد، يرتفع ضغط الدم وهو ما يؤدى لتراكم السوائل في الساقين والكاحل وتورمها .

3- زيادة الوزن، إذا كنت تعانى من زيادة الوزن رغم عدم الإفراط في تناول الطعام أو تعطل في الهرمون، فيجب أن تبحث حالة الكبد مع طبيبك، حيث يخزن الكبد السموم التي لم تتم تصفيتها في الخلايا الدهنية، وهو ما يؤدى لزيادة الوزن.

4- الحساسية، في كثير من الأحيان تكون الحساسية نتيجة لنشاط أو خمول الكبد، فهناك الكثير من المواد التي تدخل مجرى الدم كمسببات للحساسية، وبالتالي يطلق الأجسام المضادة التي تسبب الطفح الجلدي، الحكة، ولكن عندما يكون الكبد بصحة جيدة فإنه ينظف الدم من الجزئيات الضارة ويزيل تأثير مسببات الحساسية على الجسم.

5- اصفرار البشرة والعين، علامة على أن جسمك يعانى من خلل ما ويسمى هذا الاصفرار ب ” اليرقان ” ، ومن أسبابه مرض الكبد وتراكم البيليروبين وهو مادة تتكون من انهيار خلايا الدم الحمراء الميتة في الكبد.

6- متلازمة التعب المزمن، من علامات تراكم السموم في الكبد، وهو مرض يشبه الأنفلونزا ولكن أعراضه تكون مزمنة.

7- رائحة النفس الكريهة علامة على وجود خلل في وظيفة الكبد وعدم قيامه بتطهير السموم.