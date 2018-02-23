طلب وظيفة لمؤسس ” آبل ” بقيمة 50 ألف دولار في مزاد بأمريكا

واشنطن(صدى):

تشهد دار مزادات أمريكية، في مارس المقبل، عرض ” طلب وظيفة ” ، كان قد قدمه ” ستيف جوبز ” ، مؤسس شركة ” آبل ” العالمية، قبل أكثر من 40 عامًا.

وكشفت دار مزادات ” آر.آر ” في بوسطن، أمس الخميس، عن القيمة الأولية للطلب، والتي تقدر بنحو 50 ألف دولار، وهو في ورقة واحدة تعود إلى عام 1973، وبها أخطاء هجائية وأخطاء في علامات الترقيم، فيما كان الطلب، يعكس طموح ” جوبز ” في مجال التكنولوجيا وتصميم البرمجيات، ولكنه لم يحدد في الطلب، الوظيفة التي كان يتقدم للعمل بها.

يشار إلى أن طلب الوظيفة الخاص بـ ” جوبز ” ، سيعرض في المزاد خلال الفترة من 8 حتى 15 من مارس المقبل.

جدير بالذكر، أن ” جوبز ” وصديقه ” ستيف وزنياك ” ، كانا قد أسسا شركة ” أبل ” ، بعد ذلك بثلاث سنوات تقريبًا، بينما توفي ” جوبز ” ، جراء إصابته بمرض السرطان في 2011م، عن عمر يناهز 56عامًا.