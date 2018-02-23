عناصر منشقة عن طالبان تكشف المخطط الإيراني لتخريب مشروع أفغانستان العملاق

طهران(صدى):

قام 10 عناصر تابعين لحركة طالبان الإرهابية، بالإنشقاق عن الجماعة، بالإضافة لتسليم أسلحتهم إلى السلطة الأفغانية.

وقالت مصادر إن انشقاق الأعضاء؛ يأتي على خلفية رفضهم لتنفيذ أوامر أصدرتها إيران؛ للإضرار بأكبر مشروع صناعي في أفغانستان.

وصرح قائد المجموعة التي انشقت، والمدعو محمد أيوب، بأن إيران كانت تدعيم مجموعتهم بالمال والسلاح؛ لإلحاق الضرر بشروع ” تابي”، والذي يعني بتوصيل الغاز التركمنستاني إلى الهند عبر أفغانستان وباكستان.

وكشفت “أيوب” عن قيام إيران بتقسيم مجموعات طالبان التي تصل إلى إيران، إلى مجموعات، والتي تخضع للتدريب العسكرة لمدة 3 أشهر، على أن تعود بعد ذلك إلى أفغانستان في ظل دعم مالي، وتسليحي إيراني؛ لتحارب ضد قوات الأمن المستقرة في أفغانستان.