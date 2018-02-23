وظائف كرات الدم الحمراء في جسم الإنسان

متابعات(صدى):

يجهل الكثير من الأشخاص المعرفة بالتكوين الداخلي لأعضاء الجسم المختلفة، ويترتب علي هذا الجهل عدم المحافظة على الجسم بطريقة صحية، وفي هذا التقرير سنتحدث عن عدد خلايا الدم الحمراء التي ينتجها جسم الإنسان .

حيث ينتج جسم الإنسان عدد كبير جدا من خلايا الدم الحمراء المهمة للجسم، والتي تساهم في رحلة الأكسجين بين الأعضاء، ولأن الجسم يحتاج لها تأخذ دورتها ثم تتلف لتتجدد مرة أخرى وينتج الجسم الملايين باستمرار.

فإن خلايا الدم الحمراء والمعروفة أيضا باسم كريات الدم الحمراء، هي إلى حد بعيد النوع الأكثر شيوعًا من خلايا الدم وتشكل حوالي 45٪ من حجم الدم، والتي يتم إنتاجها داخل نخاع العظام من الخلايا الجذعية بمعدل مذهل حوالي 2 مليون خلية في الثانية الواحدة.

وتحتوي كريات الدم الحمراء غير الناضجة على نواة يتم إخراجها من الخلية عندما تصل للنضج لتزويدها بشكلها الفريد ومرونتها، وعدم وجود نواة يعني أن خلايا الدم الحمراء لا تحتوي على الحمض النووي وغير قادرة على إصلاح أنفسهم.

مع العلم أن وظيفة الكريات الحمراء هي نقل الأكسجين في الدم من خلال الهيموجلوبين الذي يحتوي الحديد والبروتينات, مما يساهم في زيادة كبيرة في قدرة تحمل الأكسجين في كريات الدم الحمراء، ونقله بسهولة إلى الخلية في الرئتين والخروج من الخلية في الشعيرات الدموية من الأنسجة النظامية.