مصادرة سلع مقلدة ومستحضرات تجميل مخالفة بأحد المهرجانات في جدة

نايف السالم(صدى):

تمكنت فرق تابعة للرقابة الميدانية بوزارة التجارة والاستثمار في محافظة جدة، من ضبط ومصادرة سلع مقلدة ومستحضرات تجميل مخالفة ومنتجات أخرى يمنع بيعها داخل أحد المهرجانات الكبيرة.

وحرر مراقبو الوزارة محاضر الضبط والمصادرة بحق المضبوطات والعمالة الوافدة للمارسة لعمليات البيع، وتم استدعاء المسؤول بغدارة المهرجان وأصحاب المحال المخالفة إلى فرع الوزارة لاتخاذ اللازم.

وكانت الإعلامية خلود القاضي تقدمت ببلاغ، أمس الخميس، عبر الصفحة الرسمية لوزارة التجارة على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، يفيد بوجود العديد من المخالفات داخل هذا المهرجان.