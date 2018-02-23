وصول ” إيفانكا ترامب ” لكوريا الجنوبية وسط تكهنات عديدة

واشنطن(صدى):

أثارت زيارة إيفانكا ترامب، ابنة ومستشارة الرئيس الأمريكي الحالي، لكوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، العديد من التكهنات حولها،حيث وصلت ” إيفانكا ” كوريا الجنوبية، وذلك لحضور حفل ختام دورة الألعاب الشتوية في ” بيونج تشانج ” ، وذلك في ظل حضور وفد كوري شمالي بنفس الحدث.

حيث أكدت ” إيفانكا ” – التي تقود الوفد الأمريكي رفيع المستوى المدعو لحضور حفل الختام للأولمبياد الشتوية – أن زيارتها هذه، تهدف إلى تعزيز ” التحالف القوي ” الذي يربط بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، فيما ظهرت مبتسمة أمام عدسات المصورين في المطار.

ومن المقرر، أن تقوم ” إيفانكا ” وباقي أعضاء الوفد الذي يضم ” سارا هاكابي ساندرز ” ، المتحدثة باسم البيت الأبيض، والجنرال فينسنت بروكس، رئيس القوات المسلحة الأمريكية المنتشرة في كوريا الجنوبية، بتناول العشاء مع رئيس البلد الآسيوي، ” مون جيه-إن ” .

جدير بالذكر، أن ” سيول ” ، تعتبر هذه الزيارة مهمة، وذلك للتأكيد على استعداد واشنطن نحو إمكانية استعادة الحوار مع كوريا الشمالية، خاصةً أن الوفد الأمريكي سيلتقي نظيره الممثل ” لبيونج يانج ” ، خلال حفل الختام.