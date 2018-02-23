” البيئة ” لم تسجل أية إصابة بإنفلونزا الطيور خلال الـ 24 ساعة الماضية

سعيد العجل(صدى):

وضح الإيجاز اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة حول حالات الإصابة بإنفلونزا الطيور من نوع H5N8 ,لم تسجل إي إصابة في المملكة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية .

وبينت الوزارة أن عدد العينات التي تم جمعها منذ بداية الانتشار بلغ ٩١٩٦ عينة جمعت من جميع مناطق المملكة، وجاءت نتائج الحالات الإيجابية منها 139حالة إيجابية، وتم التخلص من ٤٦٨٢٥١ طيراً خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

كما أوضحت الوزارة أن عدد البلاغات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بلاغ واحد، فيما بلغ عدد الاستفسارات 13استفساراً، وستستمر الحملات التوعوية والاستقصائية في مناطق المملكة كافة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.