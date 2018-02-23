مآساة كروية تنتظر موقعة ” السوبر الأرجنتيني “

طلال الغامدي(صدى):

حذر رويكو فيراري نائب رئيس نادي بوكا جونيورز، من إمكانية أن تشهد مباراة كأس السوبر الأرجنتيني بين الفريق وغريمه الأزلي ريفر بليت مآساة.

ولفت إلى أن المأساة متوقعة؛ نظرًا للأجواء العدائية، المترتبة على التصريحات المثيرة للجدل من قبل مسؤولي ريفر، قبل المباراة المقرر إقامتها 14 مارس المقبل.

وأضاف” فيراري “: “إذا استمر الأمر هكذا فيجب الحديث عن تأجيل المباراة، لأن ما يتم الحديث عنه يعد خطيراً للغاية، علينا أن نهدأ قليلاً لأننا إذا لم نفعل هذا يمكن أن تحدث مأساة في الملعب يوم مباراة ريفر”.، محملا مارسيلو غاياردو مدرب ريفر مسؤولية هذا التوتر.

وكان مدرب ريفر صرح بأن فريقه عليه أن يحترس؛ لأنه يفترض أن حكم المباراة سيقف إلى جانب بوكا، حسبما ذكر.