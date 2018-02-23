الرفق بالحيوان.. نصائح تساعدك في التعامل بطريقة صحيحة مع الحيوانات

متابعات(صدى):

تنتشر كثيرًا عبارة ” الرفق بالحيوان ” ولكن قليلون هم من يعملون بها، لكن هناك أيضًا منم يحرصون على تجهيز يوم في الأسبوع لتحضير أطعمة مختلفة و مناسبة لإطعام الكلاب والقطط بالشوارع، ولكن أحياناً يسبب التعامل مع هذه الحيوانات الأليفة الإصابة ولعل أخطرها مرض السعار.

لذلك نصح الأطباء بنصائح للإنسان الذي يتعامل بطريقة مباشرة مع الحيوانات للوقاية من انتقال بعض الأمراض، مثل :

1-ارتداء قفازات وكمامة بالوجه، والتخلص منهم بعد ذلك.

2-تجنب ملامسة الحيوان أو الاقتراب منه.

3-تجهيز الأطعمة في أطباق بلاستيك أو أكياس وتجنب العودة بها للمنزل مرة أخرى.

4-عدم الاقتراب من الحيوان الذي تظهر عليه أعراض السعار مثل الهياج وعض أي شيء، وفى حال التعرض لعض من قط أو كلب مصاب بالسعار يجب الذهاب إلى المستشفى للعلاج.

5- عند التعرض لخدش من الحيوانات يجب الذهاب للطبيب للحصول على علاج وقائي مثل مضاد للبكتيريا والسعار وتحديد العلاج المناسب للخدش.

6-بعد إطعام الحيوانات يجب غسل اليدين وتغيير الملابس والاستحمام عند العودة للمنزل؛ وذلك للوقاية من الإصابة بالأمراض التي تنتقل من الحيوانات الأليفة للإنسان ولعل أخطرها مرض السعار، بالإضافة إلى الأمراض الجلدية مثل القراع .