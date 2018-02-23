ألمانيا تحذر: تطبيقات التعارف والدردشة لا تحمي الخصوصية

برلين(صدى):

كشفت هيئة اختبار السلع والمنتجات في ألمانيا، عن عدم حماية خصوصية المستخدمين بتطبيقات التعارف وغرف الدردشة، حيث أن هذه التطبيقات، لا تحمي الأسرار والبيانات الخاصة للمستخدم، بالإضافة إلى إمكانية كشفها لهذه البيانات، لشبكات الإعلانات والشركات الأخرى.

وأكدت الهيئة الألمانية، أن هذه المعلومات تضم: ” الاسم والعمر والميول الجنسية ومكان الإقامة ” ، فيما شمل الاختبار، 44 تطبيقاً من تطبيقات التعارف، والتي لم تظهر وسائل حماية مقبولة لبيانات المستخدم، إلا في 5 تطبيقات فقط منها.

وبناءً على ذلك، وجه الخبراء الألمان، النقد لسياسة الخصوصية غير الواضحة في الكثير من التطبيقات، والتي إذا أراد المستخدم التعرف على نوعية البيانات التي يتم جمعها، وكيفية التعامل معها، فإنه غالباً ما يصطدم بصياغات مطاطة، بها العديد من أوجه القصور الواضحة من الناحية القانونية.