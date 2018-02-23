وظائف إدارية شاغرة في طيران ” أديل ” للمواطنين والمقيمين

فاطمة المالكي(صدى):

قالت الشركة الوطنية طيران أديل، التابعة لشركة الخطوط العربية الجوية السعودية، إنه يتوافر لديها عدد من الوظائف.

وأوضحت أنه متوفر لديها وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات، الحاملين لشهادات الدبلوم في عدد من التخصصات؛ للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة جدة؟.

وجاءت الوظائف تحت المسميات الآتية:

– مدير أول- إرساليات الرحلات.

– مراقب الطاقم.

– محلل أنظمة.

وأشارت أديل، إلى أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وأنه مستمر حتى 21 مارس 2018م.

و للتقديم ومعرفة شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: هنا .