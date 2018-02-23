5 وظائف إدارية شاغرة للمواطنين والمواطنات بملاذ للتأمين

فاطمة المالكي(صدى):

طرحت شركة ملاذ للتأمين التعاوني، 5 وظائف إدارية شاغرة للمواطنين والمواطنات عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة، والدمام.

وأوضحت الشركة أن الوظائف متاحة لحملة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات، لافته غلى أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف و يستمر حتى 21 مارس 2018م.

وأضافت أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– تنفيذي علاقات العملاء (عدد 3 وظائف): درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

– مدير الشبكات والاتصالات السلكية واللاسلكية: درجة البكالوريوس في تخصص علوم الكمبيوتر.

– مدير التنمية: درجة البكالوريوس في تخصص علوم الحاسب الآلي، أو المجالات ذات الصلة.

وأشارت الشركة إلى أنَّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول من هنا .