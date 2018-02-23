” التصنيع الوطنية ” توفر وظائف فنية وإدارية

فاطمة المالكي(صدى):

وفرت شركة التصنيع الوطنية، وظائف فنية وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في تخصصات عدة.

وقالت الشركة، إن العمل سيكون بفروعها، وعدد من الشركات التابعة لها، في كل من الرياض، وحائل، والجبيل.

وأشارت إلى أن الوظائف هي: مهني ثاني عمليات بالرياض: الدرجة الجامعية في تخصصات: ” المالية، وإدارة الأعمال، أو تكنولوجيا المعلومات ” ، أخصائي أول مشتريات بحائل: الدرجة الجامعية في تخصص ذي الصلة، و أخصائي عمليات بالجبيل: شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

وأوضحت الشركة أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف عبر الرابط هنــــــا، بدءًا من تاريخ 21 فبراير 2018م.