أسباب الجروح و نصائح مهمة لعلاجها في وقت قصير

متابعات(صدى):

يعاني الكثير من الأشخاص من الجروح خاصة من يعانون من مرض السكري، حيث أن جروحهم تستغرق وقتًا لتلتئم، كما يصاب الإنسان بجروح الجلد لأسباب مختلفة، وتشفى مع مرور الوقت، ولكن بعض أنواع الجروح تستغرق وقت طويل وعناية طبية خاصة وهى ما تسمى بالجروح المزمنة وغالباً تكون نتيجة التعرض لحروق أو الإصابة بسرطان الجلد والعدوى أو مرض السكري.

أسباب الجروح المزمنة

– جروح كبيرة بالجلد والتي تكون عادة نتيجة إجراء عملية جراحية.

-جروح عميقة وأسبابها كثيرة منها الإصابة بمرض السكري، أو بعض أنواع أمراض الأوعية الدموية.

– قرحة وتكون نتيجة الاعتلال العصبي السكري والجذام والذي يصاحبه عدم الشعور بالألم.

عوامل تساعد على منع التئام الجروح، وهى :

– الجلد الميت والمواد الأجنبية تتداخل مع عملية الشفاء.

– العدوى مثل إصابة الجرح المفتوح بعدوى بكتيرية، مما يجعل الجسم يحارب العدوى بدلا من شفاء الجرح.

– النزيف .

– إتباع نظام الغذائي غير صحي يفتقد العناصر الغذائية الهامة المساعدة في علاج الجروح مثل فيتامين C والزنك والبروتين.

– ويسبب الإصابة بأمراض مثل السكري وفقر الدم وبعض الأمراض الوعائية التي تحد من تدفق الدم إلى المنطقة المصابة، أو أي اضطراب يعوق جهاز المناعة.

– ويستغرق علاج الجرح وقت طويل للشفاء عند كبار السن .

– تعمل بعض الأدوية الطبية على تأخر شفاء الجروح .

– ويعمل التدخين السجائر على صعوبة علاج الجروح وزيادة خطر حدوث مضاعفات صحية.

– وتقييد الدوالي تدفق الدم وتورم ويمكن أن تؤدي إلى تقرح الجلد .

نصائح لعلاج الجروح

تجنب تعاطي المخدرات التي تتداخل مع عملية الشفاء الطبيعية للجسم و تعوق عمل خلايا الجهاز المناعي.

إتباع نظام غذائي صحي يحتوى على عناصر غذائية هامة مثل فيتامين C وفيتامين أ والنحاس والزنك.

– تجنب استخدام كريمات المطهرة، قد تكون سامة للخلايا المصابة .

– ممارسة التمارين الرياضية بانتظام لأنها تساعد على زيادة تدفق الدم، وتحسين الصحة العامة و التئام الجروح.

– الرعاية الصحية لمرضى السكري.

-تجنب التدخين.

– راجع الطبيب في بعض الحالات التالية مثل نزيف، زيادة الألم، ارتفاع درجة الحرارة.