إغلاق قضية نيمار وبرشلونه بشكل رسمي من الفيفا

طلال الغامدي(صدى):

كشفت مصادر، اليوم الجمعة، عن إغلاق قضية لاعب البرسا السابق نيمار دا سيلفا، وفريق برشلونة بشكل رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم الآن، إلا أنه لم يتم الإعلان حتى الأن من جانب الفيفا أو إدارة البرسا.

وكان ” نيمار ” قدم شكوى لعدم حصوله على منحة التجديد مع برشلونة، قبل الرحيل عن النادي صوب باريس سان جيرمان.

يجدر الإشارة إلى أن الفترة الماضية شهدت ارتفاع حدة الخلاف بين نيمار وبرشلونة ؛ بسبب والده، الذي يشغل منصب وكيل أعماله، والذي وجد صعوبات في استخلاص عمولته من إدارة الكتالوني، بعد رحيل ابنه صوب ” بي اس جي ” ، ودفعه الشرط الجزائي الضخم في عقده.