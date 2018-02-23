وظائف خالية للجنسين بشركة ” تقنية ” في الرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت إحدى شركات التقنية، عن توافر عدة وظائف بها للجنسين ” عن بعد ” ، في العاصمة الرياض، وذلك وفقًا للمسميات الوظيفية التالية:

– مبرمج Ios.

– مبرمج ويب.

– مطور موقع ويب.

– مصمم جرافيك.

– مطور أندرويد.

وحددت الشركة، عدة شروط يجب توافرها في المتقدمين، للالتحاق بتلك الوظائف، كما يلي:

– الأولوية للمواطنين السعوديين ” رجال ونساء ” .

– إتقان مجال العمل.

– اجتياز الاختبار العملي.

– العمل عن بعد.

– تقيم الموظف بالمخرجات.

– من الأفضل أن يكون المتقدم ساكنًا بالرياض.

فيما أتاحت الشركة، إمكانية التقديم للعمل بتلك الوظائف من قِبل الراغبين، وذلك من خلال إرسال السيرة الذاتية مع مراعاة ذكر المسمى الوظيفي، عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected] .