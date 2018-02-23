” السديس ” يؤكد على أهمية حفظ الألسنة عن ذوي الأقدام والهمم

نايف السالم(صدى):

تحدَّث الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، إمام وخطيب المسجد الحرام، في خطبة الجمعة اليوم، عن أهمية حفظ الألسنة عن ذوي الأقدار والهمم، مؤكداً على وجوب أن يظهر منهج الأخلاق والقيم المتميز.

وأضاف في خطبة الجمعة:” من بلي من آثار الإفك والحديث عن عورات الآخرين فليتق الله ويستعن به ويصبر ولا يزيده ذلك إلا ثقة وإصرارا وإيمانا ، فإن العاقبة للتقوى وليتيقن أنه لا يحيق المكر السيء إلا بأهله، وكذلك الخائنون للأديان والأوطان، فيا من بُلِيتُم بالإفك والافتراءات لا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ فيجب الحفاظ على النسيج الاجتماعي في الأُمَّة ، ومنظومة تآلفها المتألقة، والتوارد على ميثاق شرف أخلاقي؛ خاصة في الإعلام الجديد، وسَنِّ الأنظمة الحازمة لردع كل من تُسَوِّلُ له نفسه السير في هذا الطريق الشائن وإيذاء المسلمين

وقال ” السديس ” : ” إن مَن تَمَعَّن في مقاصد شريعتنا الفيحاء الغرَّاء، ألْفَاها حقَّقت أعظمَ المَصالح وأسْنَى المَقاصِد، وَزَكَّتْ النُّفوس عن البَوَائِق والمَفَاسِدِ، فَصَاغَتْ مُجْتَمَعًا شريفًا أَنُوفَا، للآثام والمحرمات عَيُوفَا، وعَن مَسَاقِطِ الأدْرَانِ عَزُوفَا، وبذلك قادَت أمَّتُنا المُبَارَكة الفضائلَ والمكارمَ بِزِمَام، وبَلَغَتْ مِن الذَّوْدِ عن الأعراض والمَحَارِم الذِّرْوَةَ والسِّنَام، وعلى غَارِب العَصْر التِّقانِي الأخَّاذ الذي سَبَى الأفهام، وسَحَر الضِّعَاف من الخاصَّة والعَوَام، تَبْرُزُ قضِيَّة مؤرِّقة فاتكة، ولوحْدَة الأمّة وائتِلافِها مُمَزِّقة هاتكة، تلكم يا رعاكم الله: الشائعات المقيتة المُغْرِضَة، والأقوال المُرْسَلَةِ المُتَنَاقِضَة، والأخبار الكاذبة المتعارضة، والتي يسعى في نشرها مهازيلُ وأغْرَار، وسُفهاءُ ضُلَّال، لُحْمتهم القِيل والتَّخمِين، وسَدَاهم الافتراء المبين، فبئست المسالك المُعْوَجَّة، والرُّعونَاتِ السَّحْمَاءِ الفَجَّة، وكم يُبْتَلى الناجحون الطامحون بأهلِ الحقد والحسد، ولكن ذلك لا يَفُلُّ عَزْمَهم، بل يَزِيدُهُم ثِقَةً وشُمُوخًا، ونجاحًا وطُمُوحًا “.

وتابع : ” ن‍هى الإسلام أتباعه أن يُطْلِقُوا الكلام على عَوَاهِنِهِ، ويُلْغُوا عقولهم عند كلِّ شائعة، وتفكيرهم عند كل ذائعة، أو ينساقوا وراء كل ناعق، ويُصَدِّقوا قولَ كلِّ دَعِيٍّ مارِق ، فجَاء الزّجر الشديد، والوعيد القاطع الأكيد، في السُّنة والكتاب بسوء المصير والمَآب، لِكُلِّ مَشَّاءٍ بِالبُهتِ مُفْتَرٍ كذَّاب،، وأي تحذير من نقل الكلام دون تَثَبُّتٍ أَجْدَى من هذا التحذير، إن الشائعات والأكاذيب من أشد الرِّمَاح الهاتِكة لِحِمَى الوِحْدَةِ والجماعة، فكم تَجَنَّتْ على أبرياء، وأشعلت نار الفتنة بين الأصفياء، وكم هَدَمَتْ من وَشَائِج، وتسبَّبَت في جرائم، وفَكَّكَت من أواصر وعلاقات، وحَطَّمَتْ من أمجاد و حضارات، ولم يَسْلَم منها أهل الصلاح ذوو الأفهام، وقد عَظُم الخَطْبُ وجَلَّتِ الرَّزِيّة، واسْتُخِفّتِ البَلِيَّة بِفَرْيِ أعْرَاض رُموز الأمة وقادَتِها وعُلَمَائِهَا، مِمَّن أعْرَاضُهُم أشْرَقُ مِن ذُكاء، ومَنَاقِبُهم بِعَدَدِ أنْجُم السَّمَاء، ويُقْصَدون بهذا السُّوء حَطًّا من أقدارهم، ووقيعة في أعراضهم، ونَزْعًا للثقة والمرجعية منهم، بالازدراء والتشهير في وسائل الإعلام الحديثِ عَبْر ما يُعرف بالتّغريدَات والهَاشْتاقات، فإذا نظرت ثَمَّ رَأيْتَ ثَرْثَرَةَ ولآمة، وهُرَاءً وفَدَامَة، وكثيرًا قد سَلَّ للبهيتةِ أقْلامَهْ، وصَوَّب لِلْجُرْم سِهامَهْ، وجَرَّد يا وَيْحه مِن لِسَانِه حُسَامَهْ، طَعْنًا في الأخْيَار والبُرَآء، والمُصْلِحِين والنُّزَهاء الذين يعيشون قضايا الأمّة وجِرَاحِها، ويُضَمِّدُون نَزِيفها ويَرُومُون فَلاَحَها، وكيف بأناسٍ ديدنهم التشويش، ومطيتهم التحريش، وسجيتهم الإثارة والتهويش، قاموسهم سوء الظن، ومعاجمهم الأذى والمنّ، يبادرون بالاتهام، ويستعجلون بالجفاء والاصطلام، يُكْثِرُون الوقيعة والعتاب، ولا يتورعون عن الشتائم والسباب، ويطعنون في الخواصر، ويصوّبون سهامهم تلقاء القفا، إذا رأوك في نعمة حسدوك، وإن تواريت عنهم اغتابوك و يعملون ليل نهار على الحَطِّ من الأقْدَارِ، والنَّيْلِ من الكفاءات، وتشويه صورة البُرَآء، الأخيار النُّزَهاء، يتحركون كالخفافيش في الظلام، ويعملون خلف الكواليس، ليسَ لأحَدِهِم اسْمٌ مَنْصُوص، أو وَجْهٌ كباقي الشُّخُوص، بل يتنكرون كاللصوص وراء أسماءٍ مُسْتَعَارة، وشعارات بَرَّاقة، وهي في حقيقتها غدَّارةٌ ختَّارة، ﴿حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ﴾، وما دَرى هؤلاء أنهم ينشرون فضائل محسوديهم ويرفعون ذِكْرَهم ” .

ووجه كلمة للمُتهَوِّكون في سِيَرِ العِبَاد ونِيَّاتِهم، قائلاً: ” تجافوا عن تلك المسَاخط، وكُفُّوا عن تَتَبُّع العُيوب والعَوْرات، وتَقَصُّد النَّقائص البشَرِيَّة والعَثَرَات، فإنه سلوك رَثٌّ هدَّام، وخُلُقُ أهل اللُّؤم والآثام، مُحَادٌّ لِشرع الله تعالى وهدْي رسوله القائل:”طوبى لمن شغله عَيْبُه عن عُيوب النَّاس” أخرجه البزار في مسنده والبيهقي في شُعَبِه، وقال بعض السلف: ” أدركنا السلف الصالح وهم لا يَرَوْنَ العبادة في الصلاة والصيام، ولكن في الكَفِّ عن أعراض الناس”وأيها المتسرعون في نقل الكلام ، والمُصْغُون والمُصَدِّقُون والناشرون الشائعات الطِّغَام : أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم، وارغبوا إلى الدّيان بِالنَّجَاة والسَّلامة، قبل حُلول الفُجَاءة والنَّدَامَة “.