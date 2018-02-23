الجبير: المملكة في مرحلة تغيير تسمح للشباب بتحقيق أحلامهم

علي القحطاني (صدى):

قال وزير الخارجية عادل الجبير، اليوم الجمعة، إن التغييرات الإيجابية في المملكة سترفع مكانتها الإقليمية، مشيرًا إلى أن المملكة في مرحلة تغير تسمح للشباب بتحقيق أحلامهم.

ولفت الوزير خلال كلمته في المؤتمر الدولي رفيع المستوى لدول الساحل G5 المنعقد في بروكسل، أن المملكة تعمل مع روسيا لدفع عملية السلام في سوريا وإعادة الاستقرار إليها مرة أخرى.

وأضاف أنها تحرص على إعادة علاقاتنا القوية مع العراق لدورها الهام في العالم العربي، حيث تعمل المملكة على تعزيز العلاقات مع العراق في العديد من المجالات لإعادة إعمارها.

كما أشار إلى دور إيران التخريبي في الوطن العربي، مؤكدًا أن طهران هي الخطر الأوحد والأكبر على المنطقة وربما العالم أجمع، حيث تلعب المليشيا المدعومة من إيران دورًا سلبيًا في دول المنطقة.

وأوضح أن قضية اليمن معقدة والمملكة لم تسعى للحرب هناك أبدًا، حيث قوضت مليشيا الحوثي الإرهابية جهود الحل في اليمن لأكثر من مرة، لافتًا إلى دور المملكة الإصلاحي والإنساني بصنعاء وفتحها خطوط إيصال المساعدات هناك للحد من المأساة الإنسانية.