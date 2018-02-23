بالصور.. وصول مشتركي مارثون الرياض لاستلام أرقامهم الخاصة بالمسابقة

ماجد محمد(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للرياضة، منذ قليل، عن بدء وصول بدء وصول المشاركين إلى استاد جامعة الملك سعود لاستلام أرقامهم الخاصة بمارثون الرياض الدولي.

ونشرت الهيئة العامة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، عدد من الصور التي ترصد التجهيزات المعدة والتي ستبدأ بعد قليل للفعاليات المصاحبة للمارثون في استاد جامعة الملك سعود.

وسجل في الماراثون 15991 مشاركًا سعوديًّا، و36 مشاركًا من دول الخليج، بينما بلغ عدد المقيمين في السعودية المسجلين فيه 9140 مشاركًا، و253 من مختلف دول العالم.