” واتس آب ” يقدم ميزة جديدة لمستخدميه

نورة الشهري (صدى):

أتاح تطبيق ” واتس آب ” ، وهو أحد أهم وسائل التواصل الاجتماعي اليوم، خاصية جديدة لمستخدميه وهي ” مشاركة الموقع المباشر ” ، والتي تتيح إمكانية مشاركة الموقع الحالي لمدة زمنية محددة.

حيث يمكن للمستخدمين، مشاركة موقعهم الجغرافي في مجموعة ما مع كافة الأعضاء المشاركين فيها، أو مشاركته مع جهة اتصال واحدة من خلال دردشة فردية.

ويجب على مستخدم ” واتس آب ” أولًا، تمكين إعدادات الموقع في الهاتف الذكي، والسماح للتطبيق باستخدامه، وذلك لكي يتمكن من مشاركة هذه الميزة.

فيما يمكن للمستخدم تفعيل الخاصية الجديدة، من خلال الدخول إلى التطبيق، ثم الولوج إلى المحادثة التي يريد أن يقوم بمشاركة موقعه الجغرافي معها بشكل مباشر، وبعدها الضغط على رمز ” المشبك ” في أسفل الشاشة، ثم اختيار أيقونة الموقع، ثم الضغط على خيار ” مشاركة الموقع المباشر ” .

كما يتيح التطبيق للمستخدم، إمكانية تحديد مدة الفترة الزمنية لمشاركة موقعه بشكل مباشر، وذلك في مدة تتراوح بين 15 دقيقة أو ساعة واحدة فقط أو 8 ساعات، كما يمكن للمستخدم إرفاق الملاحظات مع الموقع.

يشار إلى أن تطبيق ” واتس آب ” ، يتيح للمستخدمين الذين جرت مشاركتهم بالموقع المباشر، مشاهدة الخريطة عن طريق: ” عرض الخريطة أو عرض عبر القمر الاصطناعي أو عرض التضاريس ” ، كما يمكن إظهار حركة المرور.