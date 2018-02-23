ارتفاع الدولار بدعم من زيادة التفاؤل حول الاقتصاد الأمريكي

واشنطن(صدى):

صعدت العملة الأمريكية ” الدولار ” خلال تعاملات، اليوم الجمعة، بدعم من الإعلان عن محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي أظهر زيادة التفاؤل بشأن الاقتصاد الأمريكي.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية بنسبة 0.2% إلى 89.88، في تمام الساعة الـ1:04 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وصعد الدولار أمام الين بنسبة 0.1% إلى 106.86 ين ياباني، كما تراجع اليورو أمام الدولار بنسبة 0.13% عند 1.2314 دولار، ارتفع الإسترليني بنسبة 0.2% إلى 1.3982 دولار.

وكشفت البيانات الصادرة اليوم عن ارتفاع مؤشر التضخم في أسعار المستهلكين في منطقة اليورو بنسبة 1.3% على أساس سنوي خلال يناير الماضي.