نصائح مهمة تقي من الإصابة بضمور العضلات

متابعات(صدى):

يُعتبر ضمور العضلات من المشكلات الصحية التي تحدث عندما تخسر كتلة العضلات الصلبة، والتي تساعد الجسم في استخدام الطاقة عند حمل الأثقال، والذي يحدث ببطء مع مرور الوقت، ولعل الحصول على الكثير من الراحة لعضلاتك، يمكن أن يؤدي في نهاية المطاف إلى ضمورها.

لذلك نصح الأطباء بعدد من النصائح التي تجنبك الإصابة بـأعراض ضمور العضلات وهي:

واحدة من أفضل التمارين لتجنب ضمور العضلات هي التعامل مع عضلات الصدر، فتكون حافزًا لتنمية القوة في غيرها من مجموعات العضلات الموجودة في الجزء العلوي من الجسم، مثل الكتفين والذراعين.

والمشاركة الفعالة في تمارين بناء الصدر، ستساعدك على تجنب حدوث تدهور العضلات وضمورها، ومن المهم تكرار الممارسة في صالة الألعاب الرياضية على أساس منتظم من أجل تجنب فقدان كتلة العضلات.

كما يمكنك تحقيق أقصى قدر من تمارين بناء قوتك العضلية من خلال دمج تمارين متعددة للمفصل في نظام الرياضة الخاص بك، وقد ثبت أن هذه التدريبات تعمل على تعزيز مكاسب العضلات، وكذلك مواجهة تأثير ضمور العضلات على الجسم.

نصائح تجنب ضمور العضلات الأخرى :

لا تتوقف عن ممارسة الرياضة لفترة طويلة تزيد عن ثلاثة أشهر، خاصة إذا كنت تذهب للصالات الرياضية، فمن المهم استخدام تمارين بديلة للتأكد من أنك لا تفقد كتلة من العضلات.

و تُعد تمارين المقاومة هي أفضل أنواع النشاط للحفاظ على قوة العضلات، فعند أخذ إجازة من الصالات الرياضية، وممارسة تمارين الصدر أيضا تساعد على بناء العضلات في الكتفين والذراعين، و يمكنك إتباع نمط الحياة الصحي دون الذهاب إلى الصالة الرياضية ببساطة عن طريق الالتزام بنظام رياضي يومي داخل المنزل، فهو يساعد ليس فقط في عدم الإصابة بضمور العضلات ولكن أيضا يعزز بناء الجسم.