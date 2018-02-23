بالفيديو.. مذيعة مصرية تكشف تعرضها للاغتصاب في سن العاشرة

القاهرة(صدى):

كشفت الإعلامية منى العراقي خلال حلولها ضيفية ببرنامج ” بتوقيت مصر ” في أول ظهور تليفزيوني لها بعد قرار إقاف برنامجها ، عن تعرضها للأغتصاب.

وقالت العراقي خلال الحلقة، إنها تعرضت للاغتصاب في عمر 10 سنوات، مثل المشاهير، موضحًا أن هناك هاشتاج بعنوان ” me too ” ، يكشف أشهر نجوم تعرضوا للاغتصاب وهي واحدة منهم، وكان أبرزهم ” جين فوندا، ليدي جاجا ” .

وأضافت، أن المغتصب من الممكن أن يهدد أمان جميع أفراد أسرته، ذاكرة بعض وقائع الاغتصاب التي وقعت في الأعوام الماضية منها، واقعة اغتصاب محفظ قرآن لفتاة بمدينة نصر عام 2012 وتكرارها في عام 2013.

واستطردت قائلة ، ألم الاغتصاب لا يشعر به سوى من مر بالتجربة، مشيرة إلى أنها ربما تكون أخطأت في الأسلوب، ولكنها ليست نادمة على المحتوى المذاع في الحلقة.