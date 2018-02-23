6 وظائف هندسية شاغرة للرجال لدى مصفاة ساسرف

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة مصفاة أرامكو ” ساسرف “، باب التقديم على 6 وظائف هندسية شاغرة للرجال على موقعها الإلكتروني للتوظيف، بدءً من 22 فبراير 2018، على أن يستمر حتى 23 أبريل 2018.

وأوضحت الشركة أن الوظئاف متاحة لحملة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة ومشاريعها في محافظة الجبيل.

وأضافت أن الوظائف المتاحة تحت مسمى:

– مهندس مشروع- ميكانيكي.

– مهندس تصميم مشروع.

– مهندس تصميم- ميكانيكي.

– مراقب مشروع.

– مهندس تصميم- الآلات.

– مهندس تصميم- كهرباء.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من هنا .