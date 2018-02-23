بالفيديو.. ظهور جديد للوحش الأسطوري ” بيج فوت “
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات جديدة للمخلوق الأسطوري ” بيج فوت ” أو ذي القدم الكبيرة ، ما أثار ضجة بين المتابعين .
وأظهرت اللقطات مخلوقًا غامضًا يسير في الغابة ويتحرك بسرعة قبل اختفائه، حيث حاول صاحب اللقطات تكبير الصورة في محاولة للحصول على صورة أوضح لوجه المخلوق دون ذكر مكان ظهوره .
يأتي ذلك بعد ظهور مخلوق غامض يشبه الوحش الأسطوري ” بيج فوت ” في الغابات الكندية.
M-512[ عدد التعليقات: 1009 ] نشر منذ 4 ساعات
هذا مفبرك كذب عشان الشهرة فقططط.
ابوعبدالله[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 3 ساعات
هذا من زمان نعرفه اسمه السعلوه ماجابوشي جديد
M-512[ عدد التعليقات: 1009 ] نشر منذ 3 ساعات
والله انت شكلك السعلو ههخخخخخ.
☕☕☕ لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 25323 ] نشر منذ 3 ساعات
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M-512[ عدد التعليقات: 1009 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يخليك لنا ياوردة صدى ♥♡♥