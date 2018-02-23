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بالفيديو.. ظهور جديد للوحش الأسطوري ” بيج فوت “

بالفيديو.. ظهور جديد للوحش الأسطوري ” بيج فوت “
أوتاوا(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات جديدة للمخلوق الأسطوري ” بيج فوت ” أو ذي القدم الكبيرة ، ما أثار ضجة بين المتابعين .

وأظهرت اللقطات مخلوقًا غامضًا يسير في الغابة ويتحرك بسرعة قبل اختفائه، حيث حاول صاحب اللقطات تكبير الصورة في محاولة للحصول على صورة أوضح لوجه المخلوق دون ذكر مكان ظهوره .

يأتي ذلك بعد ظهور مخلوق غامض يشبه الوحش الأسطوري ” بيج فوت ” في الغابات الكندية.


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1009 ] نشر منذ 4 ساعات

هذا مفبرك كذب عشان الشهرة فقططط.

[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 3 ساعات

هذا من زمان نعرفه اسمه السعلوه ماجابوشي جديد

[ عدد التعليقات: 1009 ] نشر منذ 3 ساعات

والله انت شكلك السعلو ههخخخخخ.

[ عدد التعليقات: 25323 ] نشر منذ 3 ساعات

هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هذا رجل يترزق الله

[ عدد التعليقات: 1009 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يخليك لنا ياوردة صدى ♥♡♥

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