بالفيديو.. ظهور جديد للوحش الأسطوري ” بيج فوت “

أوتاوا(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات جديدة للمخلوق الأسطوري ” بيج فوت ” أو ذي القدم الكبيرة ، ما أثار ضجة بين المتابعين .

وأظهرت اللقطات مخلوقًا غامضًا يسير في الغابة ويتحرك بسرعة قبل اختفائه، حيث حاول صاحب اللقطات تكبير الصورة في محاولة للحصول على صورة أوضح لوجه المخلوق دون ذكر مكان ظهوره .

يأتي ذلك بعد ظهور مخلوق غامض يشبه الوحش الأسطوري ” بيج فوت ” في الغابات الكندية.