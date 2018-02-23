” زين ” للاتصالات تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة زين السعودية للاتصالات المتنقلة، عن حاجتها لعدد من الموظفين لشغل 5 وظائف للمواطنين.

وقالت الشركة عبر موقعها الإلكتروني، إن الوظائف المتاحة؛ لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وجاءت الوظائف تحت المسميات الآتية:

– أخصائي تخطيط القوى العاملة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، والموارد البشرية)، أو ما يعادلها.

– محلل أول دعم قنوات المبيعات: درجة البكالوريوس في مجال تكنولوجيا المعلومات ذات الصلة، أو ما يعادلها.

– أخصائي تطبيقات دعم الأعمال والقنوات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، وعلوم الكمبيوتر)، أو ما يعادلها، ويفضل درجة الماجستير.

– مدير عام التنفيذي لإدارة المواهب: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، والموارد البشرية)، أو ما يعادلها، ويفضل درجة الماجستير.

– مسؤول الدعم الإقليمي: شهادة الدبلوم في تخصصات: (إدارة الأعمال، المبيعات)، أو ما يعادلها.

ولفتت إلى أن التقديم مستمر حتى 28 فبراير الجاري، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف.

وللتقديم ومعرفة الشروط يرجى الدخول: هنــــــــــا .