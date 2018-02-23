هيئة الرياض تستهدف أكثر من 120 موظفا إدارياى باللقاءات التوجيهية

عادل الحربي (صدى):

نفذت إدارة التوعية والتوجيه بفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض, كلمات توجيهية استهدفت أكثر من 120من منسوبي الفرع ، قدمها مرشدو التوعية والتوجيه بالفرع ، وتناولت الكلمات أهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والتذكير بنعمة الأمن ووجوب السمع والطاعة لولاة الأمر في المعروف والتحذير من التفرق والاختلاف والفتن وأهلها ، والحرص على أداء الأمانة والتخلق بالأخلاق الحسنة وحفظ اللسان والتفاني في خدمة المراجعين, وذلك ضمن الأنشطة التوجيهية للفرع .

وتأتي هذه الكلمات ضمن خطة عمل فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة الرياض التوجيهية، بمتابعة مدير عام الفرع تركي بن عبدالله الشليل في ظل توجيهات معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند, لزيادة الجهود في الجانب التوجيهي .