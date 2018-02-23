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القبض على مقيم لاستقبال مواد مخدرة بمكة

القبض على مقيم لاستقبال مواد مخدرة بمكة
نايف السالم(صدى):

تمكنت المديرية العامة بالعاصمة المقدسة، من القبض على مقيم؛ لاستقباله 1 كيلو جرام و655 جرام من مادة الهيروين المخدر.

وعثر بمنزل المقيم على 136 جرام من مادة الهيروين، و11.8 جرام من الشبو المخدر.

وقالت مكافحة المخدرات في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” :” مكافحة المخدرات بالعاصمة المقدسة تتمكن من القبض على مُقيم لاستقباله (١) كيلو جرام و (٦٥٥) جرام من مادة الهيروين المخدر وقد سبق ضبط مهربها من قبل الجمارك بـ مطار الملك عبدالعزيز بجدة، كما عثر بمنزله على (١٣٦) جرام من مادة الهيروين المخدر و(١١,٨) جرام من مادة الشبو المخدر “.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 5 ساعات

الاجانب سبب الفساد في تلك البلاد الطاهره

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