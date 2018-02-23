مدينة الملك عبد الله الاقتصادية توقع عقدا لإنشاء مصنع بالوادي الصناعي

عادل الحربي (صدى):

وقعت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية مؤخرا, عقدا مع احدى الشركات المتخصصة في المستحضرات الصيدلانية والدوائية لأنشاء مصنع لإنتاج الأدوية والمستحضرات الصيدلانية البشرية على مساحة 49,900 م2 في الوادي الصناعي .

ورحب الرئيس التنفيذي للوادي الصناعي المهندس أيمن منسي، بالاستثمارات الصناعية عامة والدوائية بصفة خاصة ، مبيناً أن الوادي الصناعي يخطو خطوات ناجحة ومتسارعة لأن يكون المركز الرئيسي في مجال الصناعات الدوائية على مستوي المنطقة ، وقال : ” لدينا اهتمام خاص بقطاع المنتجات الدوائية لمساهمته في الاهتمام بصحة المواطن من خلال تأمين العلاج في كل وقت، ولما يوفره من فرص وظيفية متميزة للسعوديين “.

وأضاف :” إن توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الدوائية والصيدلانية، أولوية إستراتيجية مهمـة لتحقيق الأمن الدوائي في المملكة، مقدراً استهلاك المملكة من الدواء بأكثر من 15 مليار ريال سنوياً، ما يعد السوق الأكبر من حيث القيمة من إجمالي السوق العربية للدواء، بينما الصناعة الوطنية تغطي ما يقارب الـ 20 في المائة من حجم الطلب من السوق المحلية.

وبين المهندس منسي أن حجم الفرص الاستثمارية الهائلة التي يوفرها الوادي الصناعي المتصل مباشرة بميناء الملك عبدالله وخطوط النقل البري يؤهله لأن يكون وجهة رئيسية ونقطة إمداد متقدمة للخدمات اللوجستية والصناعية في المنطقة.