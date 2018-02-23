بالصور.. مصادرة 10 قلابات لحوم ومواد غذائية بسوق النكاسة بمكة

حسين العلي(صدى):

نفذت بلدية المسفلة الفرعية بمكة المكرمة الاسبوع الماضي حملة مداهمة كبيرة على سوق النكاسة والذي يكثر فيه تواجد بعض الجاليات ويمارسون البيع بطرق عشوائية وغير نظامية في الطرقات العامة ويعرضون المواد الغذائية الفاسدة.

وذكر رئيس قسم مراقبة الأسواق التجارية ببلدية المسفله الفرعية أحمد بن سعيد الصاعدي، إنه تم تشكيل لجنة تضم عدد من مندوبي البلدية ممثله في قسم مراقبة الأسواق التجارية و بمشاركة الاداره العامه للنظافه وعدد من الجهات الأمنية ممثلة في شعبة الضبط الإداري، وذلك بتوجيهات ومتابعة المهندس مصطفى بن علي عيد رئيس بلدية المسفله الفرعية ، وبهدف إستمرار متابعة أوضاع هذه المواقع الشعبية التي تمارس البيع العشوائي، والتي تكثر فيها المخالفات والعشوائيات وللقضاء على هذه الظواهر غير الصحية .

وقد تم القيام بحمله على سوق قوز النكاسه اسفرت عن اتلاف كميات كبيرة من اللحوم والاسماك والخضار والفواكه غير الصالحه للاستهلاك الادمي ، وقدرت بحمولة (10) قلابات كبيره، كما تم القبض على مركبة بها (150) كرتون لحم بقري مفروم منتهي الصلاحية وغير صالح للإستهلاك الآدمي وتم إتلافها في الموقع وحجز المركبة بالبلدية لتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين .

وأكد بأن الحملات مستمرة على جميع الأسواق العشوائية حتى يتم القضاء على هذه الظواهر السلبية بشكل نهائي.

