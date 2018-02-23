صورة النجم عمرو دياب وزوجته تثير غضب دينا الشربيني

أماني الغامدي(صدى):

أكدت مصادر مقربة من الفنانة دينا الشربيني ، أنها ألغت متابعة حساب النجم عمرو دياب عبر تطبيق انستجرام ، الأمر الذي فسره الكثير على أنه بداية الخلاف بينهما بعدما زادت التكهنات مؤخرًا حول قرب ارتباطهما رسميًا.

يأتي ذلك تزامناً مع عودة علاقة النجم المصري عمرو دياب مع زوجته زينة عاشور مع ذكرى مرور 23 عاماً على زواجهما .

وكان انفصال عمرو دياب عن زوجته زينة عاشور قد أحدث صدمة في الوسط الفني نظرًا لطول العلاقة التي جمعتهما.

وانتشرت التكهنات حول علاقة عمرو دياب مع دينا الشربيني إلا أن أحدًا منهم لم يؤكد ولم ينف هذه العلاقة التي وصفها عمرو دياب ذات مرة بأنها ضمن فريق العمل الخاص بفيلمه الجديد.

وعادت علاقة عمرو دياب بزوجته السابقة إلى الواجهة بعد أن نشرت كنزي ابنتهما صورة تجمع والدها ووالدتها أثناء التحضير لحفل الزفاف قبل 23 عامًا.

ثم علقت زينة عاشور على الصورة التي نشرتها ابنتها بالقول إنها ستبقى معه إلى الأبد وقامت بالإشارة إلى حساب زوجها السابق.