” حماية البيئة ” ترصد مصنعا مخالفا للجرانيت داخل حي سكني بالرياض

حمود العنزي (صدى):

رصدت هيئة الأرصاد وحماية البيئة مصنعًا مخالفًا للجرانيت والرخام يقع داخل حي سكني شمال محافظة المزاحمية التابعة لإمارة منطقة الرياض.

وأكد المتحدث باسم هيئة الأرصاد حسين القحطاني ان المصنع يعمل بدون ترخيص بيئي من هيئة الأرصاد، كما تقع بناية المصنع على صك زراعي، بالإضافة إلى تصاعد انبعاثات ملوثة منه تسببت في تلوث ضوضائي وتسربات أرضية.

وأوضح ” القحطاني ” أن الهيئة أصدرت مخالفات على المصنع تمثلت في منعه من الحصول على تصريح بيئي وتسجيل مخالفات بيئية وتوقيع غرامات مالية، مشيرًا إلى أن الهيئة إمارة منطقة الرياض لنقل المصنع وتشكيل لجنة للمخالفات.

ومن جانبه أكد رئيس بلدية محافظة المزاحمية مطلق الحثلان أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ” نزاهة “، قامت بزيارة لمصنع الرخام والجرانيت بالمحافظة، كما شكلت إمارة الرياض لجنة من عدة جهات للوقوف على الموقع واتخاذ الإجراءات التي تضمن سلامة المواطنين والسكان.

وكان أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر اعتد في وقت سابق خطة زمنية نقل مصنع للطوب الأحمر من داخل الأحياء السكنية بالمحافظة، إلى الموقع الجديد بمنطقة نساح جنوب المحافظة.